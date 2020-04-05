İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

Hindistan'da utanç verici davranış! Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'da bir kadının Müslüman olduğu için hastaneye alınmadığı ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadının bebeğini kaybettiği iddia edildi. Racastan eyaletinde gerçekleşen bu skandal uygulama için yetkililer inceleme başlatıldığını bildirdi.

05 Nisan 2020 Pazar 20:49
Hindistan'da utanç verici davranış! Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'da skandal bir uygulamaya imza atıldı.Ülkenin kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadının, bebeğini kaybettiği iddia edildi.

Ülke basınındaki habere göre kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.

Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Racastan eyaleti yetkilileri, bu çirkin olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

.

Son Güncelleme: 05.04.2020 20:59
Anahtar Kelimeler:
HindistanMüslüman Kadın Hastaneye Alınmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya korona virüs vaka sayısında İtalya'nın rekorunu aldı!
İspanya korona virüs vaka sayısında İtalya'nın rekorunu aldı!
Kovid -19 yüzünden piyasalarından 18 trilyon dolar buhar oldu
Kovid -19 yüzünden piyasalarından 18 trilyon dolar buhar oldu
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti
Ekvator'da mezarlıklar bile doldu!
Ekvator'da mezarlıklar bile doldu!
Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!
Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!

Popüler Haberler

Rüyada dere otu görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada derede yüzmek görmenin anlamı nedir, ne demek? Derede yüzdüğünü görmek ne anlama gelir?
Rüyada deprem görmek ne demek, ne anlama gelir?
Kuaförüm Sensin neden yok, neden yayınlanmıyor? Kuaförüm Sensin yayından kaldırıldı mı, ne zaman başlayacak?
Tüp bebek tedavisi için beslenme ve sağlıklı yaşam önerileri
Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?
Güvercin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Güvercin bitti mi final mi yaptı?
IMDB puanı yüksek en iyi korku dizileri hangileridir?
Hi Level tv uydu kurulumunda sinyal yok ne yapmalıyım?
2020 gelir belgesiz, maaş bordrosuz kredi veren bankalar listesi
Ertuğrul Bey, Diriliş Osman’a geri dönecek mi? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı, geri mi dönecek?
Corona virüsü gıda yoluyla bulaşır mı? Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler
Doya Doya Moda Ferdanur nerede? 11 Mart Doya Doya Moda Ferdanur Başaran neden diskalifiye edildi, neden yok?
2020 kredi kapatma kredisi veren bankalar! Borç kapatma, transfer ve yapılandırma kredisi için bankalar
Tutunamayanlar Hicabi Hoca neden ayrıldı? Şinasi Yurtsever dizide neden yok?
Sefirin kızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show Tv 6 Nisan Sefirin Kızı neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Erkeklere 14 Şubat sevgililer gününde alınabilecek hediye önerileri
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı için bakım nasıl yapılır? Çocuklar ne zaman dişlerini fırçalamaya başlamalı?
Karantinaya alındım kontrol edilir miyim? Arabamla geldim karantinaya alındım polisler kontrole gelirler mi? Karantinada evden çıkarsam cezası ne kadar?
Fazla kilolu insanlar depresyona daha eğilimli oluyor
Avrupa'da vizesiz gidilecek ülkeler hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.