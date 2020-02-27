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Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Hindistan'da Hint milliyetçisi grupların 4 gündür devam eden saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti. Başkenti Yeni Delhi'de ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı cami yerle bir edildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:17
Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Hindistan’da 4 gündür devam eden gösterilerde şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen Müslüman göçmenlere uygulanan “Vatandaşlık Yasası”na karşı yürütülen gösterilerde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışmalar çıktı.

Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Başkent Yeni Delhi'de müslümanları kapsam dışı bırakan yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında başlayan çatışmalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi'de daha yoğun olurkan Hindu grupların Müslümanlara ait dükkan ve evleri hedef alarak saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

son olarah Hindur grupların yine başkentin kuzeydoğusunda bulunan Ashok Nagar mevkisinde "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" sloganıyla caminin minaresine çıktıkları ve minarenin üzerindeki hilali sökmeye çalıştıkları açıklanırken grubun daha sonra minareyi ateşe verdikleri aktarıldı. Bölgedeki ırkçı saldırılar sonrasında ise Hükümetin o bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Uzmanlar, Hindistan'da bu tür toplumsal ayaklanmaların ve özellikle dini yerlere saldırmanın cezası olmadığına dikkat çekerken, ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelmesi de ayrı bir durum olarak niteklendirildi. Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay ollarak kayıtlara geçen saldırılarda ise yerel basın şu ana kadar 1 kişinin tutuklandığı ve 20 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal ise söz konusu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirterek ordunun göreve çağrılması gerektiğini söylerken, Hindistan Yüksek Mahkemesi avukatlarından Ehtesham Haşmi, 1992'de Babri Camisi'nin yıkılmasıyla ilgili davada adaletin henüz sağlanamadığını anımsatarak, "Bu durumun antisosyal ve antimilliyetçi insanları benzer eylemlerde bulunmaya teşvik ettiğine inanıyorum. Onlar, Müslümanlara ait dini yerlere saldırdıklarında hiçbir şey olmayacağını biliyorlar." diye konuştu.

Hindistan'daki ırkçı saldırılarda müslümanlar hedef alındı

Aşırılıkçı Hindular, 1992 yılında Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmış, Caminin yıkılması ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan bir ayaklanmaya neden olmuştu.

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HindistanSaldırıMüslümanHinduçatışma
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