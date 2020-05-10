Hindistan ve Çin askerleri arasında arbede yaşandı: 11 Yaralı.

Alınan son bilgilere göre Hindistan ve Çin sınırında bulunan iki ülke askerleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede de 11 kişi yaralanırken ölen olmaması pek çok kişiye derin nefes aldırdı.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Çin sınırında bulunan Sikkim eyaletinde devriye gezen Çin ve Hindistan askerleri arasında kısa süreli bir sorun meydana geldi. Açıklamada, İki tarafın saldırgan tavırları, birliklerde hafif yaralanmalara neden oldu. İki taraf, yaşanan etkileşim sonrasında ayrıldı” denildi.

Yerel kaynaklardan açıklanan bilgilere göre ise Naku La bölgesinde yaşanan arbedede 4 Hindistan askeri ve 7 Çin askeri yaralandı ve olaylara toplamda 150 askerin karıştığı belirtildi.

İki ülke askerleri arasında sürekli yaşanan arbedelerden sonuncusu 2017 yılında sınırda bulunan Doklam bölgesinde yaşanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19