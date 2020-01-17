Hindistan'da canlı yayında cinayet itirafı

Hindistan’da çok ilginç ve sıradışı bir olay meydana geldi. Chandigarh şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Maninder Singh isimili bir kişi canlı yayınla çıkarak önemli bir itirafta bulunmak istediğini söyledi. Genç adamı canlı yayına çıkarak News18 kanalı izleyenleri şok eden bir itirafa tanıklık etmiş oldu.

Canlı yayına çıkan Singh, herkesi kanını kan donduran bir açıklamada bulunarak, bir kız arkadaşı olduğunu ve farklı kastlarda yer aldıkları onu öldürdüğünü itiraf etti. Kız arkadaşının isminin Sarbjit Kaur olduğunu ve ölümüne kendisinin neden olduğunu açıklayan, Singh yayının bitmesinin hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Maninder Singh'in bahsettiği kız arkadaşı Sarbjit Kaur’un cesedi 30 Aralık tarihinde bir otel odasında bulunmuştu.

Singh’in canlı yayında izleyenleri şok eden itirafı tüm dünyada izlenme rekorları kıran Joker filmini akıllara getirdi. Joaquin Phoenix’in başrolünü oynadığı filmde Arthur Fleck karakteri, canlı yayına çıkarak işlediği cinayetleri itiraf etmiş, ardından ise programın sunucusunu öldürmüştü.