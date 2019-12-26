Hindistan’da ilginç tedavi; İyileşmeleri için toprağa gömüyorlar

Hindistan'dan gelen akıl almaz görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Engelli çocukları olan aileler çocuklarını boyunlarına kadar toprağa gömerek bekliyorlar. Bu sayede iyileşme sağlanacağına inanan aileler bu inanışlarının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların bu görüntüleri ise Hindistan'ın Kanataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançları oldukça güçlü olan bir grup aile, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması olduğu sırada toprak altında olması halinde iyileşme sağalanacağına inanarak çocukalını boyunlarına kadar toprağa gömdüler.

Hndistan medyasına gönderilen bu görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şaşkınlık içerisinde etrafa ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya haberi yayınlarken ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını belirtti.

Görüntüler ülkede şok etkisi yaratırken olayla ilgili resmi makamlar bir soruşturma başlattı.