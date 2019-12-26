Hindistan’da ilginç tedavi; İyileşmeleri için toprağa gömüyorlar

Hindistan'dan gelen akıl almaz görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Engelli çocukları olan aileler çocuklarını boyunlarına kadar toprağa gömerek bekliyorlar. Bu sayede iyileşme sağlanacağına inanan aileler bu inanışlarının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Hndistan medyasına gönderilen bu görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şaşkınlık içerisinde etrafa ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya haberi yayınlarken ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını belirtti.
Görüntüler ülkede şok etkisi yaratırken olayla ilgili resmi makamlar bir soruşturma başlattı.