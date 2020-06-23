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Hindistan’dan Çin açıklaması

Çin ve Hindistan arasındaki gerilim devam ediyor. Hindistan flaş bir açıklama yaparak çatışma esnasında en az 40 Çin askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 Haziran 2020 Salı 14:16
Hindistan’dan Çin açıklaması
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Hindistan Ulaşım Bakanı V.K. Singh’ten flaş açıklama! Ulaşım Bakanı, Hindistan- Çin arasındaki çatışmada en az 40 Çin askerinin hayatını kaybettiğini ifade etti.


Nükleer güç olan iki ülke arasındaki tartışmaya neden olan Keşmir’deki Galwan Vadisi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker yaralanmıştı. Hindistan Ulaşım Bakanı, Tv News24 kanalına açıklama yaparak ‘’Eğer bizim (Hindistan) 20 askerimiz şehit olduysa onların tarafında (Çin) zayiat en azından iki katı olmalı’’ diye konuştu. Ayrıca Singh çatışmalar sırasında Hindistan tarafında kalan askerlerin Çin’e iade edildiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki sınır çatışması sebebiyle ilk defa geçen hafta can kaybı yaşandı. Nükleer silaha sahip iki komşu ülkenin çatışmaları devam ediyor.


Son Güncelleme: 23.06.2020 14:16
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