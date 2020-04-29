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Hintli oyuncu Irrfan Khan, kanserle mücadelesine yenik düştü

Uzunca bir süredir kanserle mücadele eden Hintli oyuncu Irrfan Khan, mücadelesine yenik düştü ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:02
Hintli oyuncu Irrfan Khan, kanserle mücadelesine yenik düştü

Bollywood’un ünlü yıldızlarından başarılı oyuncu  Irrfan Khan, Hindistan’ın Mumbai şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzunca bir süredir kanser tedavisi gören Khan'ın ölüm haberini  basın danışmanı duyurdu.

Hintli oyuncu Irrfan Khan, kanserle mücadelesine yenik düştü

Dünya çapında izlenme rekorları kıran filmlerde oynayan ve en çok "Pi’nin Yaşamı" ve "The Namesake" filmlerinden de hatırladığımız Irrfan Khan, 2018 yılının Mart ayında kendisine nadir görülen bir kanser türü teşhisi konduğunu açıklamış ve kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium’u çekebilecek kadar sağlığına kavuşmuştu. En çok Slumdog Millionaire'deki rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda Haider ve Hindi Medium gibi popüler Bollywood filmlerinde de rol almıştı.

Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı projelere imza atan Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde kansere yenik düştü ve yaşamını yitirdi.

Irrfan Khan kimdir?

Hintli oyuncu Irrfan Khan, kanserle mücadelesine yenik düştü

1966 yılında Hindistan’ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti.

Mira Nair’in 1988 yapımı Salaam Bombay filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian'a 2013 yılında verdiği röportajda, “Bu sektöre hikayeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.

Khan’ın rol aldığı, Hindistan'da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 yapımı The Warrior filmi San Sebastian Film Festivali’ne seçilince ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanınca Khan da sektörde adını duyurdu.

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