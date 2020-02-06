Hızlı tren raydan çıkarak devrildi! Ölü ve yaralılar var

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde sabah saatşerinde tren kazası yaşand. Meydana gelen kazada Milano-Salerno seferini yapan hızlı tren raydan çıkarak devrildi.

Kaza, ülkenin en yoğun demiryolu hattı olan Milano-Bologna trafiğini felç ederken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trenin ön vagonu ile bir yolcu vagonunun raydan çıkarak yan yatması sonucu trenin demiryolu hattındaki bir binaya çarparak durabildiği öğrenildi.

Kazada en az 2 kişi hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı duyurulurken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı. Hükümet adına kazayla ilgili bir açıklama yapan Marcello Cardona ise “Kazanın bilançosunun daha yüksek olmaması bir şans. Başka ölüm yok” diye konuştu.

Kaza sonucu Milano ve Bologna arasındaki tüm tren seferlerinin geçici olarak askıya alınırken meydana gelen tren kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

