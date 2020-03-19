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Hollanda sağlık bakanı korona virüs toplantısında dayanamadı baygınlık geçirdi !

Çin'de türeyen amansız salgın korona Avrupayı tam anlamıyla üssü ilan etti.Hollanda parlamentosunda koronavirüs toplantısında konuşan Hollanda Sağlık Bruno Bruins konuşma sırasında bayıldı. Bruins'un baygınlık geçirmesi "koronavirüse mi yakalandı?" sorusunu akıllara getirdi.

19 Mart 2020 Perşembe 00:02
Hollanda sağlık bakanı korona virüs toplantısında dayanamadı baygınlık geçirdi !

Çin'de türeyen amansız salgın korona Avrupayı tam anlamıyla üssü ilan etti.Son verilere göre 1705 vakanın görüldüğü Hollanda'da 43 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TOPLANTISINDA BAYILDI
Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 19.03.2020 00:14
Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsHollanda Sağlık Bakanı
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