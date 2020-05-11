IKEA'nın Çin şubesinde çekilen mastürbasyon görüntüleri sosyal medyayı salladı

Çin’de bulunan İsveç merkezli IKEA firmasının bir şubesinde yaşanan bir olay ülkede ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Mağazada çalışan bir kadının mağaza içerisinde herkesin gözü önünde koltukta mastürbasyon yaptığı görüntüler internette hızla yayılmaya başladı. Genç kadının bu görüntüleri ise günün en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İnternette yayılan videoda, mağazada alışveriş yapan vatyandaşlarında olayın olduğu sırada arkadan yürüyüp geçmesi ise Çin'de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken videonun sansürsüz versiyonlarına Çin'deki sosyal medya platformlarından silindiği belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şirketten söz konusu olay ile ilgili bir açıklama yaparak Çin'deki tüm şubelerinde daha iyi güvenlik ve temizlik önlemleri alacağını belirtti ve açıklamasında, “Durumu hemen polise ilettik. Bundan sonra daha sert önlemler alacağız." ifadelerine yer vererek tüm müşterilerine mağazalarında medeni şekilde davranmasını istedi.

Mağaza içerisinde mastürbasyon yapan kadın ve onu kameraya alan şahsın kimlikleri açıklanmazken, kadının sadece gömlek giydiği ve mağazadaki çeşitli yatak ve koltuklara oturarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Çin’deki sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda mağazanın Guangdong eyelatinde bulunduğu ve videodaki kişiler maske kullanmadığı için görüntünün koronavirüs salgınından önce kaydedildiği düşünülüyor.

Öte yandan; Çin'de hükümetin uyguladığı bir kararla birlikte, ülkede vatandaşların toplum içinde soyunmaları halinde 10 güne kadar idari gözaltına maruz kalabildiği biliniyor. Konuyla ilgili ise nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise henüz bilinmiyor.





Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:50