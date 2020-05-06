İki ay önce seyahatlerini durduran Başkan Trump, yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alınan tedbirlerle birlikte yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seyahatinden önce Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulundu.

İlk Seyyahatini Arizona Eyaletine gerçekleştirmeye karar eren Başkan Trump, hareketinden önce yaptığı basın toplantısında seyahatinde kendisine eşlik edecek olan herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu belirterek Gizli Servis de dahil test edilmiş "güçlü bir grupla" seyahat etmek istediğini söyledi.

Konuşmasında Temsilciler Meclisi'ni hedef alarak "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim koronavirüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor" diyen Trump, Arizona'yı çok sevdiğini söyledi ve eyalette maske üreten bir iş yerini de ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD basınında yer alan Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ile birlikte ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm beklenildiği yönünde çıkan iddialar hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin. Ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD'lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart tarihinden bu yana Beyaz Saray'dan sadece 28 Mart'ta "Comfort" adlı yüzen hastane gemisinin Virginia eyaletinden New York'a gönderilişi kapsamında düzenlenen törenine katılmak amacıyla ayrılmıştı ve aynı gün tekrar Beyaz Saray'a geri dönmüştü.