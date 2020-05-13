İkinci dalga endişesi Çin'in Jilin bölgesine sınırları kapattırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin, normalleşme çalışmalarını tamamlamış ve hayatı yavaş yavaş normale döndürmeye başlamıştı. Fakat ülkede son günlerde ikinci dalga endişesi oluştu ve yaşanan panik hacasından dolayı 4 milyondan fazla nüfusa sahip Jilin şehri sınırlarını kapatma kararı aldı.

Bölgede tüm toplu taşımanın da askıya alınmasıyla birlikte, Jilin yerel yönetimi konua ilişkin bir açaıklama yaparak açıklamasında; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların sadece, son 48 saat içinde Kovid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söylerken, öte yandan; virüsün çıkış noktası Vuhan'da da 5 yeni vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından yetkililer 10 günde 11 milyon kişiye test yapacakalarını duyurdular.

Vuhan sağlık yetkilileri, son bir kaç gündür ortaya çıkan vakaların belirti göstermeyen 'asemptomatik' koronavirüs hastaları olduğunu belirtirken, Vuhan'da 8 Nisan itibariyle salgın yasaklarının kalkmasından sonra günde 47 bin nükleik asit testi yapıldığı bildirildi.