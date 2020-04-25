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İkiz hemşireleri koronavirüs ayırmadı! 72 saat arayla hayatlarını kaybettiler

İngiltere'de koronavirüs salgınına yakalanan Emma ve Katy isimli ikiz hemşire kardeşler 72 saat arayla hayatlarını kaybettiler.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:06
İkiz hemşireleri koronavirüs ayırmadı! 72 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Koronavirüs salgınının çok fazla etkili olduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de heşirelik yapan ikiz kardeşleri virüse yenik düştüler. Ülkenin Southampton kentinde yaşayan Emma David ve Katy Davis adlı ikiz hemşireler, yakalandıkları koronavirüsü salgınından jurtulamadılar ve 72 saat arayla hayata gözlerini yumdular.

Kovid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra Southampton Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan ikiz hemşirelerden Katy Davis, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybettiği bildirildi. Tedavisi devam eden Emma'nın ise durumu daha da kötüleşti ve Cuma günü yaşamını yitirdi. Emma'nın da ölümü sonrası 37 yaşındaki ikiz hemşireler 72 saat arayla hayatlarını kaybetmiş oldular.

Mary ve Emma’nın kız kardeşi Zoe Davis, basına yaptığı açıklamada, “Her zaman bu dünyaya beraber geldiklerini ve beraber gideceklerini söylerlerdi” ifadelerini kullanırken kardeşlerinin bazı sağlık sorunlarının olduğunu da belirtti.

Emma Davis, korona salgını başladığında hayatını kaybettiği Southampton Üniversite Hastanesi’nde çalışıyordu. İkizi Katy ise Southampton Çocuk Hastanesi’nde görevliyid. İkiz kardeşler, 72 saat arayla aynı hastanede hayata veda ettiler. Southampton Üniversite Hastanesi Yönetim Başkanı Paula Head, hemşire kardeşlerin ölümü sonrasında “Katy, meslektaşları tarafından insanların sevdiği bir hemşire olarak tanınırdı ve hemşirelik onun için bir işten daha fazlasıydı. Hastalarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar da dahil olmak üzere buradaki herkes adına ailesine içten başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüsIkiz Hemşire
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