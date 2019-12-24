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İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

İngiliz ordusu ilginç bir kampanya düzenleyerek orduya asker almak için Kim Kardashian'ın kalçalarını kullanmayı düşünüyor. Kardashian'ın kalçalarının ilham kaynağı olabileceği görüşünde olan ordu bununla ilgili bir reklam kampanyasına başlıyor.

24 Aralık 2019 Salı 22:49
İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

Keeping Up with the Kardashians adlı şov ile adını duyuran ve şuan Dünya genelinde en çok konuşulan isimlerden biri olan Kim Kardashian'ın kalçaları İngiliz ordusuna ilham kaynağı olma yönünde hızla ilerliyor. 

İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

İngiliz ordusu kadrosuna genç asker alımı yapmak istediğini belirterek bununla ilgili bir reklam hazırlamaya başladı. Bu özel reklamda ise gençlerin orduya katılmasına teşvik etmek amacıyla ünlü yıldız Kardashian’ın kalçaları kullanılacak. 

İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

Güzel yıldız Kardashian'nın tam boy fotoğrafının kullanılacağı reklamda ise gençlere asker olmanın bir ömür boyu kendine güven oluşturacağı hedefleniyor. Reklamda ayrıca "Orduda görev yapmak, sosyal medyada beğeni almaktan çok daha büyük bir özgüven yaratır.” sloganı kullanmayı düşünen ordu, reklamın içeriğinde de alınacak eğitimler sayesinde sürekli fit kalacaksınız mesajını vermeyi düşünüyor.

İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak

İngiliz Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken büyük bir merakla beklenen reklamın 2020 yılını Ock ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:49
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