İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
90989
ALTIN
352.564
DOLAR
6.7468
STERLİN
8.2822
EURO
7.2957

İlk kez görüldü! Hayvanat bahçesinde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

New York'taki bir hayvanat bahçesinde bulunan Nadia isimli kaplanın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bilim insanlarının koronavirüsünün insandan hayvana geçmeyeceği tezi de düşündürmüş oldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:39
İlk kez görüldü! Hayvanat bahçesinde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesinde Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı ve sonuçalrı pozitif çıktı. 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar nedeniyle söz konusu testin uygulandığını açıklayan ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyeti, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da benzer semptomların olduğu, fakat tüm hayvanların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vakadan sonra koornavirüsünün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığı veya hayvanlara geçtiği konusunda bir bilimsel bulgu olmadığı bilinmesi kaplana yapılan test sonucunun pozitif çıkması hayvanat bahçesi yetkililerini şaşırttı.

Hayvanat bahçesinde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yetkililer, virüsün farklı canlı türleri üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedilebileceğini açıklarken ABD Tarım Bakanlığı, Nadia'nın testini incelemeye aldığı bildirildi. Diğer taraftan hayvanlara Koronavirüs bulaşmasının insanlara bulaştırabildikleri, enfeksiyonun kaynağı olabildikleri anlamına gelmediğini kaydeden uzmanlar, Hong Kong'da ağır semptom göstermeyen bir köpekte Kovid-19 tespit edilmiş ve Hong Kong'da da yetkililerin hayvanların insanlara virüsü bulaştıramayacağı açıklamaları basında yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsNew YorkPozitifTestKaplan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere diken üstünde! Başbakan Boris Johnson, koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere diken üstünde! Başbakan Boris Johnson, koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Hindistan'da utanç verici davranış! Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti
Hindistan'da utanç verici davranış! Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti
İspanya korona virüs vaka sayısında İtalya'nın rekorunu aldı!
İspanya korona virüs vaka sayısında İtalya'nın rekorunu aldı!
Kovid -19 yüzünden piyasalarından 18 trilyon dolar buhar oldu
Kovid -19 yüzünden piyasalarından 18 trilyon dolar buhar oldu
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti

Popüler Haberler

KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi bursa dönüştürülür mü?
Rüyada dergah görmenin anlamı ne demek, ne anlama gelir?
Kronik yorgunluk nedir, neden olur? Kronik yorgunluk belirtileri ve tedavi yöntemleri
Rüyada dere görmenin anlamı nedir, ne demek, ne anlama gelir?
Zahide Yetiş neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
E-Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar? E-devlet sosyal yardım sorgulama
2. Sayfa programı neden yok, ne zaman yayınlanacak? 2. Sayfa yeni yayın günü ve saati
Star TV Gerçeğin Peşinde yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
A101 bu hafta 9 Nisan – 16 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
MEBBİS şifresi ile EBA'ya girilir mi? MEBBİS üzerinden EBA'ya giriş nasıl yapılır?
Emeklilere faizsiz yada düşük faizli kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur Celasun ile Karaca evleniyor mu?
Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
E-Devletten miras sorgusu nasıl yapılır?
Güvercin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Güvercin bitti mi final mi yaptı?
E-Devlet 1000 TL yardım sorgulama nasıl yapılır?
Galatasaray Espor - Lazio Esports maçı şifresiz yayını nasıl, nerden izlenir, hangi kanalda?
Nöbetçi noter sorgulama 6 Nisan Pazartesi Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Kuaförüm Sensin neden yok, neden yayınlanmıyor? Kuaförüm Sensin yayından kaldırıldı mı, ne zaman başlayacak?
Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.