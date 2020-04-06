İlk kez görüldü! Hayvanat bahçesinde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesinde Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı ve sonuçalrı pozitif çıktı. 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar nedeniyle söz konusu testin uygulandığını açıklayan ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyeti, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da benzer semptomların olduğu, fakat tüm hayvanların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vakadan sonra koornavirüsünün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığı veya hayvanlara geçtiği konusunda bir bilimsel bulgu olmadığı bilinmesi kaplana yapılan test sonucunun pozitif çıkması hayvanat bahçesi yetkililerini şaşırttı.

Yetkililer, virüsün farklı canlı türleri üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedilebileceğini açıklarken ABD Tarım Bakanlığı, Nadia'nın testini incelemeye aldığı bildirildi. Diğer taraftan hayvanlara Koronavirüs bulaşmasının insanlara bulaştırabildikleri, enfeksiyonun kaynağı olabildikleri anlamına gelmediğini kaydeden uzmanlar, Hong Kong'da ağır semptom göstermeyen bir köpekte Kovid-19 tespit edilmiş ve Hong Kong'da da yetkililerin hayvanların insanlara virüsü bulaştıramayacağı açıklamaları basında yer almıştı.