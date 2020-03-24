İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
84246
ALTIN
327.686
DOLAR
6.5910
STERLİN
7.5583
EURO
7.0860

IMF'den Kovid 19'un ekonomiye etkisi geçici olacak açıklaması geldi

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının küresel ekonomiyi ciddi etkileyeceği uyarısı yaptı, ancak, krizin geçici olacağını vurguladı.

24 Mart 2020 Salı 00:02
IMF'den Kovid 19'un ekonomiye etkisi geçici olacak açıklaması geldi

Mühleisen, IMF'nin websitesinde yayımlanan yazısında, "ekonomik şokun geçici olduğuna ilişkin güven sağlayacak şekilde Covid-19 salgınının sınırlanmasının" hükümetler için temel hedef olması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığına da dikkat çeken Mühleisen, atılan adımların "ihtiyacın da üstünde olabileceğine" işaret etti ve "Güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" dedi.

Mühleisen, mali kurumların 2008-2009 küresel finansal kriz öncesine göre daha dirençli ve hazırlıklı olduğuna da dikkat çekerek, "Kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi" diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KrizKorona VirüsIMF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hitlere bile direnen o gazete kovid-19 salgını bitene kadar basılmayacak
Hitlere bile direnen o gazete kovid-19 salgını bitene kadar basılmayacak
Kendini karantinaya almıştı! Başbakan Merkel’in test sonuçları belli oldu
Kendini karantinaya almıştı! Başbakan Merkel’in test sonuçları belli oldu
Trump, koronavirüse karşı ilaç önerdi 3 kişi hastanelik oldu
Trump, koronavirüse karşı ilaç önerdi 3 kişi hastanelik oldu
Dünya genelinde koronavirüs salgının da son durum!
Dünya genelinde koronavirüs salgının da son durum!
ABD'de korona vakaları alarm veriyor! Ordu sokağa indi
ABD'de korona vakaları alarm veriyor! Ordu sokağa indi
Almanya'da tedbirler arttı, Ülkede ikiden fazla kişi yan yana gelmeyecek
Almanya'da tedbirler arttı, Ülkede ikiden fazla kişi yan yana gelmeyecek

Popüler Haberler

Tutunamayanlar Hicabi Hoca neden ayrıldı? Şinasi Yurtsever dizide neden yok?
24 Mart 2020 Salı günü noter açık mı? Noterler coronavirüs nedeniyle tatil mi edildi? İşte açık olan noterler
Netflix Freud dizisi yayınlandı! Sigmund Freud kimdir? Freud dizisi konusu
Survivor 2020 23 Mart 26.bölüm ödül oyununu hangi takım kazandı?
Fındık fiyatları ne kadar? 24 Mart Salı il il güncel fındık fiyatları
Fatih Terim Koronavirüse mi yakalandı? Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl?
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
Survivor 2020'de acil durum konseyinde ne açıklanacak?
KYK borçları ne olacak? Koronavirüs nedeni ile Kyk borçları ertelenecek mi?
Denizbank krediler için anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapacak!
Çukur Arık Böke kimdir, aslen nerelidir? Barış Arduç rol aldığı yapımlar
Koronavirüs tatilinde ücretli öğretmenlerin maaşları ödenecek mi?
Turkcell bizce nedir? Nasıl kullanılır? Turkcell bizce amacı nedir?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
EBA TV Frekans bilgileri ( İlkokul, Ortaokul,Lise )Uzaktan Eğitim kanalı canlı yayın izle
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? 25 Mart TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Ya İstiklal Ya Ölüm Topkapılı kimdir? Gerçek adı nedir? Topkapılı gerçekte var mıydı? Birkan Sokullu hakkında bilgiler
Sosyal yardım başvurusu 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Bin TL sosyal yardım şartları nelerdir?
Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Çukur yeni bölüm neden yok?
Yerli solunum cihazı özellikleri nedir? Yerli ve milli solunum cihazı seri üretimine geçiliyor!
A101 26 Mart – 2 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.