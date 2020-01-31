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İngiliz bayrakları Brexit'e saatler kala sessizce indirildi

Brexit anlaşmasıyla Avrupa Birliği'nden ayrılmasına saatler kala Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiltere bayrakları indirilerek Avrupa Tarihi evine kaldırıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 23:57
İngiliz bayrakları Brexit'e saatler kala sessizce indirildi

2016 yılında yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmasının ardında işleyen süreç içerisinde kabul edilen İngiltere'nin AVrupa Birliğin'nden ayrılmasını öngören anlaşma 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Anlaşmanın geçerlilik tarihine saatler kala ise Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyinde bulunan İngiliz bayrakları sessiz sedasız bir biçimde indirildi.

AB yetkilileri tarafından, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sıralarında, Avrupa Parlementosu (AP) önündeki İngiliz bayrakları herhangi bir törene dahil edilmeyerek indirilirken yerlerine AB bayrakalrı çekildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları da aynı saatlerde yerlerinden Brüksel'de bulunan Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

Anahtar Kelimeler:
IngiltereABBrexit AnlaşmasıApIngiliz Bayrağı
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