İngiliz Kraliyet Ailesine şok! Prens Charles koronavirüsü oldu

Birleşik Krallık'tan çok eden bir haber dünya gündemine bomba gibi düştü. İngiltere Veliaht Prensi Charles, yeni tip koronavirüs'e (Kovid19) yakalandı. Test sonuçları poizitif çıkan Prens Charles'in virüsü kimden kaptığının bilinmediği, görevi gereği son haftalarda yüksek mevkideki pek çok isimle bir araya geldiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Monaco Prensliği, Prens II. Albert'in Kovid-19 testlerininçıktığı yönünde bir açıkalam yapmış ve açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşılmıştı. Prens II Albert'eteşhisi konulmadan yaklaşık 9 gün önce de Prens Charles’la Londra'da düzenlenen bir etkinlikteki görüntüleri yayınlanmıştı.

Prens Charles için yapılan koronavirüs terstinin sonuçlarının pozitif çıkmasının hemen ardından ise en son Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip ile görüldüğü aktarılırken diğer taraftan Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'a da koronavirüs testi uygulandığı bildirildi.

Düşes Parker Bowles'un test sonucun negatif çıktığı belirtilirken Prens ve Düşes'in İskoçya'daki evlerinde karantina altında olduğu kaydedildi.