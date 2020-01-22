İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123490
ALTIN
297.098
DOLAR
5.9320
STERLİN
7.7508
EURO
6.5792

İngilizler'den flaş rapor! 2020 yılında Türkiye karışabilir sonucu çıktı!

İngiltere'de bulunan Maplecroft adlı bir şirketten açıklama geldi. İngiliz şirketten gelen flaş rapora göre 2020 yılında Türkiye karışabilir sonucu çıktı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:24
İngilizler'den flaş rapor! 2020 yılında Türkiye karışabilir sonucu çıktı!

İngiltere'de bulunan Maplecroft adlı şirket tarafından hazırlanan bir rapor ile '2020 Siyasi Risk' haritası kamuoyuna sunuldu. Kurumun yayınladığı haritada 2020 yılı içerisinde ayaklanma çıkması olası olan ülkelerin listesi de yer aldı.

Kurumun her sene yayınladığı raporda 2020 yıl içerisinde siyasi karışıklık ve ayaklanma olacak olan ülkeler yer aldı. Bu yıl haritada yer alan ayaklanma çıkması olası ülke sayısı 47 olarak belirlenirken, geçtiğimiz sene 46 olan bu sayıya Türkiye'de eklendi. 2020 yılında ayaklanma çıkması olası ülkelerden birisi olarak Türkiye'nin gösterilmesi dikkat çekerken, Iran, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde başlayan eylemlerin 2020 boyunca devam edeceği ifade edildi. 

Ayaklanma Çıkması Olası Olan Diğer Ülkeler:

Sırbistan,

Karadağ,

Hindistan,

Cibuti,

Kazakistan

Benin.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD savcısından Halkbank'a milyon dolarlık ceza talebi!
ABD savcısından Halkbank'a milyon dolarlık ceza talebi!
Rus savaş uçakları İdlib'de katliam yaptı; 12 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de katliam yaptı; 12 sivil öldü
Rusya'da işçilerin kaldığı evde korkunç yangın! 11 kişi öldü
Rusya'da işçilerin kaldığı evde korkunç yangın! 11 kişi öldü
Irak'ta hükumet karşıtı eylemlerde ölü ve yaralılar artıyor.
Irak'ta hükumet karşıtı eylemlerde ölü ve yaralılar artıyor.
İngiltere'de çırılçıplak yarışmacıların olduğu programda flaş gelişme
İngiltere'de çırılçıplak yarışmacıların olduğu programda flaş gelişme
Jeff Bezos, en zengin unvanını Fransız iş adamına kaptırdı
Jeff Bezos, en zengin unvanını Fransız iş adamına kaptırdı

Popüler Haberler

Rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
2020 HGS bakiye sorgulama ve HGS bakiye öğrenme yolları
BİM ve A101'den indirimler yayınlandı! 24-24 Ocak'ta satışa sunulacak aktüel ürünler
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Kekemelik neden olur? Kekemelik tedavi edilir mi, nasıl tedavi edilir?
2020 Trafik Cezaları, Trafik Ceza Maddeleri ve Ceza Puanları
Köyüne dönüp ev yapanlar için kredi veren bankalar
Konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Doğduğun Ev Kaderindir Faruk kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Hepileri rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zemheri dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapar?
Cuma mesajları! 17 Ocak haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
Nöbetçi noter sorgulama sayfası - 19 Ocak 2020 Pazar nöbetçi noter adres bilgisi
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
Kanalların yayın akışları 22 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Instagram arama geçmişi tamamen nasıl silinir? Arama geçmişi iz bırakmadan silme
Ay ve Güneş dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Baraj Ümran kimdir? Gerçek adı nedir? İman Casablanca hakkında bilgiler
2020 af yasası neleri kapsayacak? Af yasası kapsam dışı suçlar neler? 2020 Af aasası yargı paketi maddeleri
Öğretmen Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Ramazan Demir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerede?
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Didem Balçın hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.