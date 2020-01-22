İngilizler'den flaş rapor! 2020 yılında Türkiye karışabilir sonucu çıktı!

İngiltere'de bulunan Maplecroft adlı şirket tarafından hazırlanan bir rapor ile '2020 Siyasi Risk' haritası kamuoyuna sunuldu. Kurumun yayınladığı haritada 2020 yılı içerisinde ayaklanma çıkması olası olan ülkelerin listesi de yer aldı.

Kurumun her sene yayınladığı raporda 2020 yıl içerisinde siyasi karışıklık ve ayaklanma olacak olan ülkeler yer aldı. Bu yıl haritada yer alan ayaklanma çıkması olası ülke sayısı 47 olarak belirlenirken, geçtiğimiz sene 46 olan bu sayıya Türkiye'de eklendi. 2020 yılında ayaklanma çıkması olası ülkelerden birisi olarak Türkiye'nin gösterilmesi dikkat çekerken, Iran, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde başlayan eylemlerin 2020 boyunca devam edeceği ifade edildi.

Ayaklanma Çıkması Olası Olan Diğer Ülkeler:

Sırbistan,

Karadağ,

Hindistan,

Cibuti,

Kazakistan

Benin.