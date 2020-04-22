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İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor

İngiltere salgın hastalık koronavirüs için geliştirdiği aşıyı insanlar üzerinde deneme başlıyor.İngiltere Sağlık Bakanı 23 Nisan perşembe günü ilk aşıyı insan üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 00:11
İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor

İngiltere'den koronavirüs hastalığının tedavisi için umutlandıran haber geldi. Ülkenin Sağlık Bakanı 23 Nisan Perşembe günü hastalık karşı aşı denemelerine insanlar üzerinde başlayacaklarını söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.

Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

ÜLKEDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı.

Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüs AşısıChAdOx1Oxford Üniversitesi
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