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İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık durumundaki son gelişmeler!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsü tedavisi devam ettiği süre içerisinde hastaneye kaldırıldığı ile ilgili çıkan haberler sonrasında sağlık durumundaki açıklayıcı bir açıklama yaptı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:52
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık durumundaki son gelişmeler!

10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gördüğü semptomların artması üzerine hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başbakan Boris Johnson, acil bir durum nedeniyle değil sadece önlem amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklayarak açıklamasında "rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini" yazdı.

Johnson, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Hala koronavirüs belirtilerine sahip olduğum için, doktorlarımın tavsiyesi ile bazı rutin testleri yapmak üzere hastaneye gittim. Keyfim yerinde. Bu virüsle mücadele etmek ve herkesin güvenliğini sağlamak için birlikte çalıştığımız için ekibimle bağlantıdayım" ifadelerini kullandı.

İskan Bakanı Robert Jenrick ise Başbakan Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Başbakanının hastanedeyken hükümete liderlik etmeye devam edeceğini belirterek, "Johnson dün bir dizi rutin test için hastaneye gitti. Geceyi hastanede geçirdi. Hepimiz ona şifa diliyoruz. Yapılan testler sonucunda mümkün olan en kısa sürede Downing Street'e geri dönmesini umuyoruz" diye konuştu.

İngiltere Başbakan Johnson'ın tedavisi devam ettiği için bugün koronavirüsle ilgili basın toplantısını ülkenin Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın düzenlemesi bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuHastaneBoris JohnsonKoronavirüs
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