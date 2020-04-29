İngiltere Başbakanı Johnson'ın babalık sevinci!

Yeni tip koronaVirüs (Kovid-19) salgınına yakalandıktan sonra tedavi olan ve sağlığına kavurşmasının hemen ardından önceki gün görevinin başına geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu. Nişanlısı Carrie Symonds’ın bu sabah saatlerinde Londra’da bulunan özel bir hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.

55 yaşındaki İngiliz Başbakan ile nişanlısı geçtiğimiz Şubat ayında bebekleri olacağını kamuoyuna duyurmuşlardı. 6. kez baba olmanın sevincini yaşayan Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un sözcüsü, mutlu haberi duyururken yaptığı açıkalmada, "Doğumun bugün erken saatlerde gerçekleştiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Anne ve bebeğin sağlık durumu gayet iyi" ifadesini kullandı.