İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardında Başbakan Johnson üzerinde test yapılmış ve sonuçları pozitif çıkmıştı. Tedavi sürecine alınan Başbakanın karantina sürecinin uzatılabileceği hakkında bilgi verilirken ne kadar olacağı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina süreci uzatılıyor!
Koronavirüsü testleri pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Johnson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başbakan Johnson'ın karantina sürecinin bir süre daha uzayacağı belirtildi.
02 Nisan 2020 Perşembe 17:16