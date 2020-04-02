İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina süreci uzatılıyor!

İngiltere Başbakanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmı ve test sonuçlarıçıkmıştı.ya alınarak tedavi sürecine giren Başbakan Johnson'ınhakkında bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, karantinada olan Johnson’ın karantina sürecinin bir süre daha uzatılabileceği bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardında Başbakan Johnson üzerinde test yapılmış ve sonuçları pozitif çıkmıştı. Tedavi sürecine alınan Başbakanın karantina sürecinin uzatılabileceği hakkında bilgi verilirken ne kadar olacağı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.