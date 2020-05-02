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İngiltere Başbakanı Johnson, oğluna Osmanlı soyundan isim verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz gün 6. kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Nişanlısı Carrie Symonds'dan bir erkek bebek sahibi olan Johnson, oğluna dedesinin adını verdiğini duyurdu

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:23
İngiltere Başbakanı Johnson, oğluna Osmanlı soyundan isim verdi

Yeni tip koronavirüsü salgınına yakalandıktan sonra gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan ve bir kaç gün sonrada baba olmanın sevincini yaşayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni doğan oğlunun ismine karar verdi. Nişanlısı Carrie Symonds'dan bir erkek bebeği olan Johnson, oğluna Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ismini koydu.  

İngiltere Başbakanı Johnson, oğluna Osmanlı soyundan isim verdi

Johnson ailesinin yeni üyesi bebeğe verilen Wilfred ismi; Boris Johnson'un dedesi, Osmanlı asıllı milli mücadele karşıtı gazeteci Ali Kemal’in oğlu Osman Wilfred Kemal’den geliyor.

Başbakanı Boris Johnson ve  Carrie Symonds, bebeklerine ikinci isim olarak Nicholas ismini koymalarının nedenini ise yoğun bakım günlerinde başbakanın hayatını kurtaran doktorlardan olan Nick Price ve Nick Hart'a atıfla konulduğunu belirttiler.

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