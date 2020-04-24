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İngiltere'de aşı denemeleri insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı insan üzerinde aşı denemelerine başlayan İngiltere'de doktorlar gerçekleştirilen aşı denemelerinden yüzde 80 oranında umutlu olduklarını belirttiler.

24 Nisan 2020 Cuma 17:36
İngiltere'de aşı denemeleri insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de insan üzerinde ilk aşı denemeleri başladı. Bilim dünyasının konuştuğu olayı duyuruan doktorlar ise bu çalışmalardan yüzde 80 oranında umutlu olacaklarını söylediler.

Oxford Üniversitesi ile Londra'daki Imperial College'ın işbirliği ile yapılan ve koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışması dün ilk kez iki gönüllü hasta üzerinde denendi. Bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları 'ChAdOx1 nCoV-19' adı verilen aşı daha önceden hayvanlar üzerinde gribe neden olan bir 'adenovirus' genetiğinde oynama yapılarak geliştirildi.

SARS-CoV- 2 spike proteinlerinin kullanılarak hücrelere girrerek vücudu enfekte edecek olan 'ChAdOx1 nCoV-19' aşısının vücutta spike proteinini tanıması ve bir bağışıklık tepkisi vermesi bunun da SARS-CoV-2 virüsünün hücrelere girmesini engelleyerek böylelikle enfeksiyonu önleyeceği düşünülüyor.

Yaklaşı 6 ay kadar sürecek olan aşı denemelerinde Oxford, Southampton, Bristol ve Londra'dan toplam 1102 gönüllü hasta katılım gösterecek ve daha geniş kapsamlı çalışmalarda 5 binden fazla gönüllünün katılım göstereceği belirtiliyor. Gönüllüler 18-55 yaş aralığında sağlıklı ve Kovid-19 testi pozitif çıkmayan kişilerden oluşacak.

İngiltere'de başlatılan klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 'MenACWY' menenjit aşısı yapılacak. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenilecek. Çalışmaya başkanlık eden Profesör Sarah Gilbert, aşının bu yılsonuna kadar hazır olmasını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek sürecin henüz çok başında olduklarını şu anda sadece klinik deneylere odaklandıklarını kaydetti. 

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