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İngiltere'de çırılçıplak yarışmacıların olduğu programda flaş gelişme

İngiltere'de izlenme rekorları kıran ve yarışmacılarının çırılçıplak olarak yarıştığı Naked Attraction isimli programda flaş bir gelişme yaşandı.

21 Ocak 2020 Salı 10:55
İngiltere'de çırılçıplak yarışmacıların olduğu programda flaş gelişme

İngiltere'de Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve yarışmaya katılanların çırılçıplak soyunduğu ve birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction ile ilgili flaş bir karar alındı. Programda görme ve engelli izleyiciler için betimleme uygulaması getirildi.

Kanalda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yarışmada yarışmacılar önce bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyorlar. Bir paravanın arkasında duran yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını ve daha sonra diğer yerlerini gören yarışmacı karşısındaki ile flört etmeye başlıyor.

Bir taraftan eş bulma programı olan Naked Attraction (Çıplak Çekim) yöneticileri yayınlanan yarışma ile ilgili yeni bir aşamaya geçerek daha çok izleyici kitlesine ulaşmaya karar verdiler. Program yetkilileri, görme engelli seyirciler için sesli betimleme uygulaması başlatacaklar. 

Yarışmada u uygulama gerçekleştikten sonbra programdaki dış ses, programın görme engelli hayranları için canlı betimleme yapacak ve neler konuşulduğunu görme engelli izleyicilere aktaracak. Seyircilerin kaçırdığı detayların anlatılacağı bu uygulamada ile birlikte görme sorunu yaşayan seyirciler böylelikle bütün programa hakim olabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
IngiltereYarışmaNaked Attraction
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