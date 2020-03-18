İngiltere'de eğitime korona-virüs arası !

İngiltere'de koronavirüs'ten ölenlerin sayısı bugün itibariyle 104'e çıkması , hükümetin yeni tedbirler konusunda adım atmasına sebep oldu. Yapılan açıklamaya göre ingiltere'de ilk ve orta dereceli okullar bir sonraki emre kadar tatil edildi.

İngiltere eğitim bakanı konuşmasında ;



"Okullar cuma öğleden sonra kapılarını kapattıktan sonra, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklar." dedi

Ülkedeki üniversiteler daha önce kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya online eğitime geçmişti.