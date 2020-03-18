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İngiltere'de eğitime korona-virüs arası !

İngiltere'de bugün itibariyle korona-virüs önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:40
İngiltere'de eğitime korona-virüs arası !

İngiltere'de koronavirüs'ten ölenlerin sayısı bugün itibariyle 104'e çıkması , hükümetin yeni tedbirler konusunda adım atmasına sebep oldu. Yapılan açıklamaya göre ingiltere'de ilk ve orta dereceli okullar bir sonraki emre kadar tatil edildi.

OKULLAR KAPATILDI, SINAVLAR YAPILMAYACAK

İngiltere eğitim bakanı konuşmasında ; 

"Okullar cuma öğleden sonra kapılarını kapattıktan sonra, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklar." dedi

Ülkedeki üniversiteler daha önce kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya online eğitime geçmişti.

Son Güncelleme: 18.03.2020 21:51
Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüs
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