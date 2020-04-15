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İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia

Korona virüs salgın hastalığının ülkede ilerlemesine karşın ilk başta önlem almadığı için eleştirilen İngiltere'de huzur evlerindeki yaşlıların salgın hastalığa karşı ölüme terk edildikleri iddiası şok etkisi yarattı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:17
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia

Korona virüs hastalığına karşı ilk zamanlarda önlem almayan ve artan vakalar sonrasında fikrini değiştirip hastalık ile mücadele eden ingilterede ortaya atılan iddia ülkede şok etkisi yarattı.

 İngiltere'de huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin ölüme terk edildiğini söyledi.

Daily Mail gazetesine konuşan Donna Millan, 73 yaşındaki annesinin Kovid-19 semptomları gösterdikten sonra 9 Nisan'da öldüğünü kaydetti.

Israrlarına rağmen annesine test yapılmadığını iddia eden Millan, "Eğer işler daha iyi yönetilseydi annem virüsü kapmaz ve hayatta olurdu." dedi.

Hayden Hewitt de 83 yaşındaki kayınvalidesinin Kovid-19 semptomları gösterdiğini ancak ambulans gönderilip huzurevinden alınmadığını aktardı. Hewitt, doktorun da ziyaret etmediği kayınvalidesinin cuma günü hayatını kaybettiğini söyledi.

"YÜZDE 60-70'İNDE VİRÜS GÖRÜLÜYOR"

Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak verse de ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Richardson, "Oranın muhtemelen yüzde 60 veya yüzde 70 olduğunu sanıyorum." dedi.

21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendiriliyor.

"HUZUREVLERİNDE 4 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Huzurevleri, bakımevleri ve hizmet sağlayıcılarını temsil eden Bağımsız Bakım Grubu Başkanı Mike Padgham, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün bu yerlerde halihazırda binlerce kişinin ölümüne neden olduğuna inandığını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerindeki toplam ölümlerin üçte birinin huzurevleri veya bakımevlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Padgham, İngiltere'nin de bu ülkelerden farklı olmayacağını, dolaysıyla yaklaşık 4 bin kişinin bu yerlerde öldüğünü düşündüğünü dile getirdi.

Son olarak ülkede açıklanan korona virüs vaka sayısı 99.455 kişi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.892 kişi olarak açıklandı.

Son Güncelleme: 15.04.2020 19:27
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Ingiltereİngilterede Huzur Evlerinde Korkunç Iddia
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