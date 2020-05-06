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İngiltere'de son 24 saatte 649 ölüm yaşandı, Toplan can kaybı 30 bin 76'ya yükseldi

İngiltere'de, koronavirüs salgınında son 24 saat bilançosu belli oldu. salgın nedeniyle 649 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilen açıklama sonrasında toplam can kaybının 30 bin 76'ya yükseldiği bildirildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:50
İngiltere'de son 24 saatte 649 ölüm yaşandı, Toplan can kaybı 30 bin 76'ya yükseldi

Yeni tip koronavirüs sakgınından en çok etkilenen ülkeler arsında yer alan İngiltere'de son 24 saatte 649 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Birleşik Krallık sağlık bakanlığı tarafından son vrrilerin paylaşılması ile birlikte ülkede toplam can kaybının ise 30 bin 76'ya yükseldiğini açıkladı.

İngiltere Hükümeti son olarak aldığı bir kararla hastanelerden bildirilen ölümlerin yanı sıra hastane dışındaki ölümleri de açıklayacağını belirtmesinden yaklaşık iki hafta sonra ülkedeki toplam can kaybı 30 bini geçtiği görüldü. Geçtiğimiz gün yaşanan 693 ölümün ardından son 24 saatte yaşanan 649 ölümle birlikte toplam can kaybı 30 bin 76 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 1 milyon 400 binden fazla test yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakaya salgın teşhisi konulduğunu ve ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 201 bin 101’e yükseldiğini bildirdi.
 

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