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İngiltere diken üstünde! Başbakan Boris Johnson, koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson kendi evinde karantinaya almıştı. Ancak bu akşam saatlerinde gelen son dakika haberlerine göre semptonların halen devam etmesinden dolayı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 01:02
İngiltere diken üstünde! Başbakan Boris Johnson, koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Reuters'ta yer alan habere göre, 10 gün önce korona testi sonucu pozitif çıkan Boris Johnson, evinde karantina altına alınmıştı. Johnson'ın akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın ofisinden yapılan açıklamada;

"Doktorunun tavsiyesi üzerine Başbakan, bir takım testler için hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra halen inatçı koronavirüs semptomları göstermeye devam ettiği için, bu tedbir amacıyla atılan bir adım." denildi

Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Diğer yandan İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 943'e yükseldi.

Son Güncelleme: 06.04.2020 01:26
Anahtar Kelimeler:
IngiltereBaşbakan Boris Johnson
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