İngiltere diken üstünde! Başbakan Boris Johnson, koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Reuters'ta yer alan habere göre, 10 gün önce korona testi sonucu pozitif çıkan Boris Johnson, evinde karantina altına alınmıştı. Johnson'ın akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın ofisinden yapılan açıklamada;

" denildi

Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Diğer yandan İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 943'e yükseldi.