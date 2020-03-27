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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın rahatsızlanması ve koronavirüsü belirtileri göstermesine üzerine test yapıldığı ve test sonuçlarının da pozitif çıktığı bildirildi.

27 Mart 2020 Cuma 16:28
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın yeni tip koronavirüsü testlerinin pozitif çıkması haberinin hemen ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'unda Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yeni tip koronavirüsü için kendisine verilken medikal tavsiyeler sonucunda test yaptırdığını ifade ederek tanıyı açıkladı ve semptomlarının hafif olduğunu ve kendini izole ederek çalışmalarına evden devam edeceğini bildirdi.

Bakan Hancock, ayrıca yetkililerin tavsiyelerinin mutlaka takip edilmesinin önemini vurguladı. 

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