betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93640
ALTIN
318.692
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9320
EURO
6.9899

İngiltere şokta! Virüs kontrol altına alınamıyor!

İngilterede korona-virüsünün yayılmasının kontrol altına alınamadığı için virüs ile mücadelede 2.aşamaya geçildiği açıklandı. En ufak bir belirti gösteren kişilerden kendilerini 7 gün tecrit etmeleri istendi.

12 Mart 2020 Perşembe 22:29
İngiltere şokta! Virüs kontrol altına alınamıyor!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de "Cobra" adı verilen hükümetin acil durum komitesi, Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplandı. 

İlgili bakanların katıldığı toplantı sonrası konuşan Johnson vaka sayılarının keskin bir şekilde artmasının beklendiğini ve ülkenin en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Johnson, "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek." diyerek 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçilmesine karar verildiğini açıkladı.

Tecrit istendi, okullar tatil edilmedi

Başbakan Johnson, yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesinin belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de evden çıkmamasını istedi.

Bilimi esas aldıklarını, doğru zamanda doğru adımları atacaklarını kaydeden Johnson, şimdilik okulları kapatmayacaklarını ve büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini ama bunun ileride değerlendirilebileceğini söyledi.

İkinci aşamaya geçildi

İngiltere'de söz konusu kararla "kontrol altında tutma" aşamasından, "virüsün yayılmasının geciktirilmesi" aşamasına geçildi.

İkinci aşamaya geçilmesiyle, hükümet gerekli görmesi durumunda okulları kapatma, spor etkinlikleri ve geniş katılımlı toplantıları iptal etme, halkın evden çalışmasını sağlama gibi önlemleri hayata geçirebilecek.

Solunum yolu enfeksiyonu veya ateş gibi küçük belirtileri olanlardan bile kendilerini tecrit etmeleri istenebilecek.

Öte yandan İngiltere'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 10'a, vaka sayısı da 460'dan 590'a çıktı.

4 aşamalı plan

İngiltere'nin virüsle mücadele planı, "kontrol altında tutma," "yayılmasını geciktirme", "virüsle ilgili araştırma" ve "etkiyi azaltma" gibi 4 aşamadan oluşuyor.

İlk aşama; vakaların erken tespit edilmesi, tedavi ve hastalığın yayılmasını önlemek için enfekte olmuş kişilerin temasa geçtiği diğer kişileri bulmayı öngörüyor.

İkinci aşama, virüsün yayılmasının geciktirilmesi için kalabalık etkinliklerin iptali ve okulların kapatılması gibi önlemleri içeriyor.

Üçüncü aşama, virüsle ilgili araştırma yapılması ve tedavisinin bulunması amaçlanıyor.

Son aşama ise tüm çabaların başarısız olması durumunda, salgının en az zararla atlatılabilmesi için hastanelerin, acil durumlar harici, hastalara hizmet vermemesi ve emekli sağlık personelinin göreve çağrılması gibi önlemleri içeriyor.

Son Güncelleme: 12.03.2020 22:40
Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini ve eşini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini ve eşini karantinaya aldı
Korona-virüsü İran ekonomisini yıktı geçti! İran İMF'nin kapısını çaldı!
Korona-virüsü İran ekonomisini yıktı geçti! İran İMF'nin kapısını çaldı!
Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih
Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih
Çin'de Corona virüse yakalanan 103 yaşındaki kadın hastalığı yendi
Çin'de Corona virüse yakalanan 103 yaşındaki kadın hastalığı yendi
Koronavirüsü ülkeyi büyük etkiledi! İran'dan IMF'ye acil yardım talebi!
Koronavirüsü ülkeyi büyük etkiledi! İran'dan IMF'ye acil yardım talebi!
Çin'den türk öğretmene ilginç yasak!
Çin'den türk öğretmene ilginç yasak!

Popüler Haberler

En güzel Resimli ve Yazılı Cuma Mesajları 13 Mart 2020
En Güzel Resimli Cuma mesajları 13 Mart 2020
En Güzel Resimli Cuma mesajları 13 Mart 2020
Cuma mesajları 13 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 13 Mart Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni 13 Mart Cuma Mesajları 2020
13 Mart Cuma namazı kılınacak mı? Diyanetten açıklama!
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 13 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 13 Mart Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet Türkiye Geneli 13 Mart 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! 13 Mart Cuma Hutbesi tam metni!
Kaç çeşit takvim vardır? Takvim çeşitleri nelerdir?
Ramo Cavidan'a ne oldu? Burcu Cavrar diziden neden ayrıldı, neden yok?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal hakkında bilgiler
Elektrikli araçların şarj maliyeti ne kadardır? Benzinle kıyasla şarj maliyetleri
Corona virüs maskesi evde nasıl yapılır? Korona virus maskesi nasıl yapılır? İşte adım adım yapılışı
Koronavirüsü için hangi hastanelere gitmek gerekir, tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor?
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Muhtaç asker aileleri yardımı nasıl alınır? 2020 Muhtaç asker aileleri yardımı başvuru şartları
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Hostesler pasaport kullanır mı, hangi pasaportu kullanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.