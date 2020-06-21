İngiltere'de dehşet verici olay: Parkta oturan gruplara saldırdı, 3 kişiyi bıçakladı

İngiltere Reading kenti Forbury Gardens parkında bir bıçaklı saldırı yaşandı. Görgü tanıkları, bir adamın parkta oturanlara bıçaklı saldırı düzenlediğini açıkladı. Üç kişiyi bıçaklayan şahsın akabinde başka bir gruba yönelerek çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, 2 ambulans helikopteri de olay yerine intikal etti.

Irkçılık karşıtı eylemle ipucuna rastlanmadı

İngiliz basınında yer alan haberlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın Libya vatandaşı olduğu ve olayın terör bağlantılı olabileceği üzerinde durulduğuna yer verildi. Saldırının yaşandığı parkta ‘’Siyah Hayatlar Değerlidir’’ protestolarının gerçekleştiği kaydedildi. Yapılan barışçıl gösterileri müteakip protestocular parktan ayrılmıştı.

Saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik güçleri, söz konusu hadisenin ırkçılık karşıtlığıyla bir ilişkisi olmadığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile söz konusu olay hakkında yapmış olduğu açıklamalarda ‘’Aklım Reading’deki dehşet verici olaydan etkilenenlerde.’’ diye konuştu.