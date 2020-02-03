İngiltere'de terör saldırısı yaşandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı bir saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Londra’nın güney bölgesinde gerçekleşen terör saldırısında pek çok kişi yaralandı. Karşısına çıkan kişilere bıçakla saldırı düzenleyen saldırgan polis ekipleri tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan hayatını kaybetti.

Londra emniyeti bu olayı terör saldırısı olarak tanımladı. Yapılan açıklamada "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca olayın ardından yayınlanan görüntülerde saldırganın üzerinde bomba ya da bomba süsü verilmiş bir düzeneğin olduğu belirtildi.

Boris Johnson’dan Açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamasında "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle” dedi.