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İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terörist dehşet saçtı

Londra'da bir terörist bıçakla saldırı gerçekleştirdi ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

02 Şubat 2020 Pazar 22:17
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terörist dehşet saçtı


İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde pala olarak tabir edilen bıçaklı terörist bir saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleşen bıçaklı terör saldırısında 2 kişi yaralanırken polis saldırganı vurarak öldürdü.

Londra'nın güneyinde bulunan Streatham eyaletinde gerçekleşen olayda elşnde pala olan bir kişi efrafındaki insanlara saldırmaya başladı. Olya yerine gelen polis çevredekilere olay yerinden uzaklaşmasını istedi. O sırada saldırgan 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırganın bu eylemi bilinçli bir şekilde yaptığını ve olayın bir terör eylemi olarak değerlendiren polis saldırganın hangi amaçla bu saldırıyı yaptığı ile ilgili bir bilgi edinemezken polisten yapılan son açıklamada saldırganın vurularak öldüğü belirtildi.

olay ile ilgili yayınlanan görüntülerde ise, saldırganın cesedinin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi. Sky News kanalı, düzeneğe kontollü bir şekilde müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle." ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 02.02.2020 22:33
Anahtar Kelimeler:
IngiltereLondraBıçaklı Saldırı
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