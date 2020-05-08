Irak Covid-19'la mücadele için kapatılan sınır kapısını tekrar açıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam eden dünya ülkelerinde normalleşme süreci başladı. Son olarak Irak’ın koronavirüsle mücadele edebilmek için kapattığı İran sınırı Zurbatiyan sınır kapısı haftada iki gün ticari geçişlere izin vermek üzere açılıyor.

Irak’ta sınır Kapılarını Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili tarafından yazılı açıklama olarak duyurulan Vasit kentinde ki Zurbatiyan Sınır Kapısı’nın haftada iki defa olmak üzere ticari geçişlere izin verileceği açıklaması geldi. Irak-İran sınırında bulunan sınır kapısından iki gün boyunca 250 kamyon geçebileceği belirtildi.

Yerel pazarlar için gıda ve tarım malzemesi takviyesi yapılmak adına alınan karar sonrasında tedbirlerin bırakılmayacağı da aktarılanlar arasında yerini aldı.

8 Mart tarihinde İran ile olan Eş-Şelamce (Basra'da), Eş-Şit (Meysan'da), Zurbatiyah (Vasit'te), El-Munziriyye ile Mendili (Diyala'da) sınır kapılarına geçiş yasağı koyan Irak normalleşme sürecinin ilk adımı olarak Zurbatiyan sınır kapısını haftada 2 defa olmak üzere ticarete açıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:48