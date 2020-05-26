Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a darbe! Sözde sorumlu Moataz al-Jubouri öldürüldü

Geçtiğimiz hafta Irak İstihbarat Servisi, bir açıklama yaparak DEAŞ terör örgütünün kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinden hemen sonra örgütün başına geçen Abdulnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurmuştu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri tarafından son yapılan operasyonda ise örgüt lideri yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin etkisiz hale getirilerek öldürüldüğü bildirildi.
DEAŞ terör örgütünün kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'de geçtiğimiz yıl 27 Ekim tarihinde ABD'nin Suriye'nin İdlib ili kırsalına düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmüştü.