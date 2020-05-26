Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a darbe! Sözde sorumlu Moataz al-Jubouri öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak emiri ve örgüt lideri yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldü. Operasyon, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a darbe! Sözde sorumlu Moataz al-Jubouri öldürüldü
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Geçtiğimiz hafta Irak İstihbarat Servisi, bir açıklama yaparak DEAŞ terör örgütünün kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinden hemen sonra örgütün başına geçen Abdulnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurmuştu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri tarafından son yapılan operasyonda ise örgüt lideri yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin etkisiz hale getirilerek öldürüldüğü bildirildi.

Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor kırsalında düzenledikleri operasyonda Mutaz el-Cuburi'nin etkisiz hale getirilerek öldürüldüğü belirtildi.  

DEAŞ terör örgütünün kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'de geçtiğimiz yıl 27 Ekim tarihinde ABD'nin Suriye'nin İdlib ili kırsalına düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmüştü.


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