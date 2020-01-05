Irak'tan ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı!

Irak'ın başkenti Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'ye ait Büyükelçilik binası yalınlarına 2 adet füze atıldı. Büyükelçilik binasında sirenlerinin çalmasının ardından ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği öğrenildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatılırken Irak polisi tarafından yapılan ilk açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Katyuşa tipi füzelerin kullanıldığı saldırı sonrasında Reuters’a konuşan görgü tanıkları bölgeden çok yüksek patlama sesi geldiğini söylediler.

Diğer taraftan İran Devrim Muhafızları komutanı bir açıklama yapmış ve yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını belirtmişti.

Irak'ta Hizbullah Tugayları ise güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.



