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Irak'ta bir günde rekor ölüm sayısı

Mart ayında başlayan koronavirüs salgını Irak'ta da etkisini gösterdi. Ülkede son 24 saatte 60 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı kayıtlara en yüksek ölüm sayısı olarak geçti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:12
Irak'ta bir günde rekor ölüm sayısı
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Koronavirüsün etkilediği ülkelerden biri olan Irak’ta bir günde 60 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte ülkede toplam ölü sayısı 712’ye ulaştı. Ülkede Mart ayında başlayan salgında bir günde en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.


Ülkede son 24 saatte 1.385 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 22 bin 700 oldu. 9 bin 862 kişinin ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Irak’ta Mart ayından beri uygulanan sokağa çıkma yasağının etkili olmadığı ve vaka sayısının hızla arttığı gözlemleniyor. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması nedeniyle vaka sayısının yükseldiğini belirtiyor.


Son Güncelleme: 17.06.2020 18:12
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