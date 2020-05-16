Irak'ta IŞİD militanlarının düzenlediği 4 saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

IŞİD Irak’ta peş peşe saldırı düzenledi. Ülkenin üç farklı bölgesinde 4 ayrı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Diyala kentinde saldırı: 3 ölü
Diyala Emniyet Müdürlüğü, IŞİD’in Azim nahiyesine bağlı Bumera köyünde Haşdi Şabi kuvvetlerinin güvenlik noktasına saldırı düzenlediği ve çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Kerkük’te polislere saldırı: 1 ölü
Irak’ın Kerkük kentinde de IŞİD’in polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, IŞİD’in Yayçı kasabasının girişinde yer alan polis kontrol noktasını hedef aldığını söyledi. Kemal, saldırının susturucu takılı silahlarla gerçekleştiğini belirtti.
Salahaddin’de 2 ölü
Salahaddin’e bağlı Düceyil ilçesinde de IŞİD saldırısında 2 askerin öldüğü bildirildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, yeni bir operasyon başlatılarak faillerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 15:37