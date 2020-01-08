İran, ABD üslerine füzeyle saldırdı! 80 askerin öldüğü duyurusundan sonra ABD'den ilk açıklama

ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ederken Ortadoğu'da savaş çanları çalmaya başladı. General Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürüğlmesinşn hemen ardından başlayan gerilimin ardından son olarak ajanslardan İran Devrim Muhafızları Ordusunun Irak'ta bulunan ABD üslerine balistik füze ile saldırıdığı ve 80 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.

ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının hemen ardından Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı. Pentagon ise İran’ın ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini kaydetti.

Gerçekleşen saldırı ile ilgili görüntüler ABD'nin Orta Doğu'da yayın yapan televizyon kanalı El Hurra tarafından ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınlandı. İran Devlet Televizyonu, saldırılarda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından Irak saldırının sabaha karşı 1:45-2:45 arasında 22 füze atıldığını ve Irak güçlerinden kayıp olmadığını ayrıca 5 füze Erbil'e diğer füzelerin ise koalisyon güçleri merkezine isabet ettiği açıkldı.

İran devlet televizyonu ise saldırıyla ilgili atılan füzelerin ABD güçleri tarafından hiçbirinin engellenmediği belirtilirken, “Eğer ABD saldırıya karşılık verirse bölgede İran’ın vuracağı 100 hedefi gözümüze kestirdik” ifadesi kullanırken ABD askerleri hakkında terörist demesi dikkat çekerken ABD’ye ait helikopterlerin ve askeri mühimmatın da ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakeri ise “Şimdi gücümüzü anladıklarına göre ABD’nin Orta Doğu’daki askerlerini çekmesinin zamanı geldi” ifadelerini kullanarak açıklama yapmasının ardından Beyaz Saray'dan da peşpeşe açıklamalar yapıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaparak açıklamasında; "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin saldırıyla ilgili bugün bir açıklama yapacağını duyururken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD üslerine saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamasında; "İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız." diye konuştu.

İşte saldırı anı ile ilgili yayınlanan görüntüler: