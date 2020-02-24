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İran alarmda! Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 12 oldu

İran'da koronavirüsü salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken virüsten ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
İran alarmda! Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 12 oldu

Çin'de ortaya çıkan ve şu anda komşu ülke İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kobit-19) ülke vatandaşlarından 47'sini etkisi altına alırken, 12 kişinin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, söz konusu ölüm hastalık ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar hastanelerde yattığı söylenen hastaların çoğunun influenzaya yakalandıkları anlaşılmıştır. Ülke genelinde korona virüsüne yakalanlanarın sayısı 47 iken, maalesef bunlardan 12'si hayatını kaybetmiştir” diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı ise son yayınladığı raporda Kum şehrinden Tahran'a gelen 2 kişi de korona virüsü tespit edildiği ve yine aynı şehir içerisinde her aileye içerisinde maske ve dezenfektan bulunan kitler verildiği belirtildi. Meclis sözcüsü Abbasi, Bakanlık tarafından yayımlanan rapora istianden yaptığı konuşmasında  İran'da korona virüsünün yayılmasında Pakistan, Afganistan ve Çin gibi bazı ülkelerden İran'a kaçak giriş yapan şahıslardan dolayı olabileceği görüşünü savunduklarını da kaydetti.

Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, Sağlık Bakanlığının raporlarına göre ülkede tıbbi olarak hiçbir eksiğin bulunmadığını ve vatandaşların bu konuda endişeye sevk edilmemelerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza korona virüsüne karşı maske ve dezenfektan kullanmaları ve diğer kişiler ile fiziksel temastan kaçınılması tavsiye edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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İranSon RakamlarKoronavirüs Salgını
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