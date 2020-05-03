İran, beyaz bölgede bulunan camileri ibadete açıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 96 bin vakaya ulaşan İran, normalleşmeye gitme çalışmalarına başladı ve bu ksapsamda bazı bölgelerdeki camileri açma kararı aldı. Diğer bölgelere oranla az tehlikeli ve gübenli olarak nitelendirilen 'beyaz bölgelerde' bulunan camiler yarından itibaren ibadete açılacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunurken alınan kararla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ruhani yaptığı bilgilendirme konuşmasında "133 az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim biriminde yarın itibarıyla camilerin ibadete açılması ve bu yerlerde cuma namazının kılınması kararını verdik." ifadelerini kullandı.

Koornavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kyrallarını da hatırlatan Ruhanni, söz konusu 133 yerleşim biriminin hangi bölgelerde bulunduna ilişkin bir açıklama yapmazken, okulların da bu bölgelerde 16 Mayıs tarihinde açılmasının planlandığını belirtti.

26 Nisan tarihinde bir açıklama yapan ve açıklamasında ülkede Kovid-19'la mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulamasına geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhanni, 14 gün süre boyunca yeni vaka bildirmeyen ve virüs kaynaklı ölüm görülmeyen bölgelerin az tehlikeli veya beyaz bölgeler olarak nitelendirileceğini kaydetmişti.