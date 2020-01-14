İran Cumhurbaşkanı Ruhani; Düşürülen uçağın hatası affedilemez!

Ukrayna Hava Yolları'na ait olan ve içerisinde 176 yolcusuyla birlikte düşen uçağın İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması açıklamasını ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuyla ilgili ber konuşma yaparak bunun affedilemez bir hata olduğunu söyledi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ruhanni, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim." diye konuştu.

Söz konusu kaza ile ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasında, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu kazanın trajik bir olay olduğunu ve konunun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgusunu yapan Ruhanni; "Uçak kazasından sadece bir kişi sorumlu tutulamaz. Bu affedilemez bir hatadır. İran Ordu Güçlerinin uçak kazasındaki hatasını kabul etmesi "önemli bir adım"dır. İran halkı bilmelidir ki böyle bir hata tekrar edilmeyecek." dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili ise son dakika bir açıklama yaparak açıklamasında uçak kazası ile ilgili bazı gözaltıların olduğunu kaydetti.



