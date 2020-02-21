betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

İran'da 13 kişide koronavirüsü tespit edildi!

İran Sağlık Bakanlığı, Ülkede görülmeye başlanan yeni tip Koronavirüsü salgınında 13 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

21 Şubat 2020 Cuma 14:06
İran'da 13 kişide koronavirüsü tespit edildi!

Komşu ülke İran, Çinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınında yeni bir gelişme yaşadı. Ülkede son 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hakkında Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, 13 kişide daha yeni tip virüse rastlanıldığını koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 4'e yükseldiğini duyurdu.

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsünden dolayı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından büyük endişe duydukalrı için yüzlerinde maskelerle dolaşmaya başladılar. Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırılırken, 2 hastane de Bakanlığın talimatıyla karantina için hazırlandı. Ayrıca Kum’da bugün öğleye kadar eğitime ara veren okullar da tüm gün olarak tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bir talimat vererek "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcileri katılacak.
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıİranKoronavirisüVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü nedeniyle Irak'tan İran vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Koronavirüsü nedeniyle Irak'tan İran vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Londra'da, cami müezzini bıçaklı saldırıya uğradı
Londra'da, cami müezzini bıçaklı saldırıya uğradı
Victoria's Secret'ın yüzde 55'i satılıyor!
Victoria's Secret'ın yüzde 55'i satılıyor!
Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı
Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı
Pentagon Müsteşarı John Rood'un görevine son verildi
Pentagon Müsteşarı John Rood'un görevine son verildi
İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
Şaziye İvegin neden gitti? Survivor 2020 Şaziye İvegin sakatlığı ne, neden veda etti?
Survivor 2020 Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, neden diskalifiye oldu?
2020 Şarap fiyatları ne kadar?
Payitaht Abdülhamid Zekiye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Kumral hakkında bilgiler
Mevduat hesapları için en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar
İşsizlik maaşı hangi gün yatar? İşsizlik maaşı hangi hesaba yatar?
Babil Saffet kimdir? Gerçek adı nedir? Abdurrahman Yunusoğlu hakkında bilgiler
MEB 2020 İkinci ara tatil ne zaman? Okullar 2. ara tatile ne zaman girecek?
Golf 8 Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2020 Golf fiyatı ve özellikleri ne?
Öğretmenler dizisinin Konusu ne? Öğretmenler dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?
Windows Sistem bakımı ve hızlandırması nasıl yapılır?
2020 cemreler ne zaman, nereye düşecek? 2020 1. Cemre tarihi ne zaman?
Seç markette 19-25 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.