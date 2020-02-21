İran'da 13 kişide koronavirüsü tespit edildi!

Komşu ülke İran, Çinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınında yeni bir gelişme yaşadı. Ülkede son 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hakkında Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, 13 kişide daha yeni tip virüse rastlanıldığını koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 4'e yükseldiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bir talimat vererek "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcileri katılacak.