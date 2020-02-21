İran'da 13 kişide koronavirüsü tespit edildi!

Komşu ülke İran, Çinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınında yeni bir gelişme yaşadı. Ülkede son 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hakkında Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, 13 kişide daha yeni tip virüse rastlanıldığını koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 4'e yükseldiğini duyurdu.

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsünden dolayı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından büyük endişe duydukalrı için yüzlerinde maskelerle dolaşmaya başladılar. Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırılırken, 2 hastane de Bakanlığın talimatıyla karantina için hazırlandı. Ayrıca Kum’da bugün öğleye kadar eğitime ara veren okullar da tüm gün olarak tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bir talimat vererek "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcileri katılacak.

