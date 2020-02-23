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İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi yaralandı

İran'da merkez üssü Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

23 Şubat 2020 Pazar 12:35
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesi ile sınır komşusu olan Kotur ilçesinde maydana gelen deprem bilançosu açıklandı. İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 43 evde hasar oluştuğu bildirlirken depremde 25 kişinin yaralandığıaçıklandı.

Merkez üssü Kotur ilçesi olan deprem sonrasında bir açıklama yapan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını bildirirken 43 evde büyük çapta hasar meydana geldiğini duyurdu.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari ise yaptığı son dakika açıklamasında yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 23.02.2020 13:34
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DepremİranSon Depremler
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