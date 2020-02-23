İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesi ile sınır komşusu olan Kotur ilçesinde maydana gelen deprem bilançosu açıklandı. İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 43 evde hasar oluştuğu bildirlirken depremde 25 kişinin yaralandığıaçıklandı.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari ise yaptığı son dakika açıklamasında yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Son Güncelleme: 23.02.2020 13:34