İran'da 8 yıl sonra bir ilk! Hamaney, Cuma namazını kendi kıldıracak

İran'da ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen Süleymani Suikastı'nın ardından İran'da 8 yıl sonra bir ilk yaşanacak. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran'da Cuma namazı kıldıracak.

En son 2012 yılında İslam Devrimi'nin 33'üncü yıl dönümü mğnasebetiyle Cuma nmazı kıldıran 80 yaşındaki Hamaney'in Cuma namazı kıldırma kararının önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda gerçekleştirdiğini ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görülüyor.

İran yerel medyasından Mehr haber ajansı ise 80 yaşındaki Hamaney'in Cuma namazını Tahran'ın Musalla Cami'nde kılacağını bildirdiği haberinde, "İran halkının bir kez daha birliğini ve ihtişamını ortaya koyacağı" yönündeki sözlerine de yer verildi.

ABD merkezli olan The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı ise söz konusu karardan sonra yaptığı açıklamada, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini söyledi.

Balkent Tahran'da Cuma namazı öncesi vaazına başlayan Ülkenin en yüksek devlet makamı olan Hamaney, kürsüye çıktığında vaazine milyonlarca İranlı ve binlerce Iraklı'nın ABD'nin öldürdüğü general Kasım Süleymani'yi uğurladığı sözleriyle başladı. Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi ise 'Allah'ın günü' olarak aktaran Hamaney, Süleymani'nin komutasındaki Kudüs Güçleri'nin de sınırların ötesinde savaştığını sözlerine ekledi.

Ayetullah Hamaney'in kıldıracağı Cuma namazı için Ülkenin diğer kentlerinde başkent Tahran'a binlerce insan akın ettiği öğrenildi.