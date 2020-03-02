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İran'da Hamaney'i üzen haber! Meclis üyesi Mir-Muhammed Koronavirüsünden öldü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olan yakınlığı ile bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed yakalandığı koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetti.

02 Mart 2020 Pazartesi 12:27
İran'da Hamaney'i üzen haber! Meclis üyesi Mir-Muhammed Koronavirüsünden öldü

İran resmi haber ajansı IRNA'nın servis ettiği habere göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed Tahran'da bulunan Mesih Danişveri Hastanesinde hayatını kaybetti. İran dini liderine yakınlığı ile bilinen meclis üyesi Mir-Muhammed hastanede koronavirüs salgını tedavisi görüyordu.

İrna Hükümeti 6 ve 7'nci döneminde Kum milletvekilliği yapmış olan ve 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanan Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in ölümü ise İran Lideri Hamaney'de büyük üzüntü yarattı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada gelen son bilgilere göre koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 kişide virüs tespit edildiğini bildirmişti. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini açıklamıştı.

İran'da koronavirüs salgınına yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor.
 

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