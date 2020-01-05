İran'da intikamı temsil eden kırmızı bayrak cami kubbesine çekildi

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, ABD güçleri tarafından saldırı düzenlenerek öldürülmesinin ardından İran’da gerilimler artmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Sülaymani'nin öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamalarda 'misilleme ve intikam' kelimeleri kullanmasının hemen ardından bölge devletleri teyakkuza geçtiler.
diğer taraftan Şiiler tarafından önemli olan Cemkeran Camisi M.S.9’uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve bir gün geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyorlar.