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İran'da intikamı temsil eden kırmızı bayrak cami kubbesine çekildi

İran’ın Kum şehrindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine intikamı temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine çekilen bu bayrak İran tarihinde ilk kez yaşandığı belirtildi.

05 Ocak 2020 Pazar 00:56
İran'da intikamı temsil eden kırmızı bayrak cami kubbesine çekildi

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, ABD güçleri tarafından saldırı düzenlenerek öldürülmesinin ardından İran’da gerilimler artmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Sülaymani'nin öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamalarda 'misilleme ve intikam' kelimeleri kullanmasının hemen ardından bölge devletleri teyakkuza geçtiler.

Son olarak Şiiler için çok önemli bir yere sahip olan Cemkeran Camisi’nin kubbesşne sembolik önem taşıyan ve intikamı temsilen bir hamle yapıldı. Kubbeye kırmızı renkte bir savaş bayrağı çekildikten sonra yerel ajanslarda "Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle bayrağın göndere çekiliş görüntüleri yayınlandı. Haberlerde ayrıca kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi’nde açılmasının İran tarihinde bir ilk olduğu da iddia edildi.

diğer taraftan Şiiler tarafından önemli olan Cemkeran Camisi M.S.9’uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve bir gün geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyorlar.

İran'da intikamı temsi eden kırmızı bayrak cami kubbesine çekildi

Son Güncelleme: 05.01.2020 00:57
Anahtar Kelimeler:
ABDİranCemkeran CamiKırmızı Bayrak
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