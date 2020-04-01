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İran'da korona virüs bir yandan sahte alkol bir yandan can almaya devam ediyor! sahte alkolden ölenlerin sayısı 320!

İran'da korona virüs hastalığına sahte alkolün iyi geldiği söyletileri ülkede 320 kişinin hayatına mal oldu. Ayrıca 62 kişi de kör oldu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:42
İran'da korona virüs bir yandan sahte alkol bir yandan can almaya devam ediyor! sahte alkolden ölenlerin sayısı 320!

Dünyada korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan iran'da işler hiç iyiye gitmiyor.Bir yandan korona virüs can almaya devam ederken diğer yandan da virüsten koruduğu söylenilen sahte alkol can almaya devam ediyor. Ülkedeki bilanço son olarak 3 binden fazla kişi korona virüs hastalığından 320 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.

3 BİNDEN FAZLA İNSAN SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ
İran haber ajansı Fars'a göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi.

Zehirlenenlerden 1.066 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Cihanpur, bunlardan 73'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

320 KİŞİ ÖLDÜ, 62 KİŞİ KÖR OLDU
Cihanpur, sahte içki nedeniyle bugüne kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiğini, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.

Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüz binlerce litre alkol ele geçirildi.

Son Güncelleme: 01.04.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
Iran Sahte Alkol
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